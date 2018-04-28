Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin 15 milletvekilini göndermesi ve İYİ Parti’nin de bunu kabul etmesini bir “proje” olarak değerlendirdi.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle yemekte bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bahçeli özetle şunları söyledi: 21 Mayıs’ta milletvekili adaylarımızı topluma takdim edeceğiz. İlk miting yerine henüz karar veremedik. Ama miting, kapalı salon toplantısı ve ramazan ayı olduğu için adaylarımız, vekillerimiz iftar yemeklerinde vatandaşlarımıza hitap edecekler.



BİR PROJE OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Seçime girebilme imkânına dayalı kongre sürecini tamamlamış olan bir partinin bir iki gün içinde bir başka partiden 15 milletvekili alması hâli çok yönlü düşünülecek, arkası önü iyi araştırılabilecek bir uygulamadır. Yani seçime girmeyle alakalı herhangi bir kaygınızın olmadığını bilmenize rağmen, 15 milletvekilini gönderen ve 15 milletvekilini kabul edenlerin, hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor. Ama arkası nedir önü nedir? Onu ancak proje kurgulayanlar bilir. YSK tarafından kabullenilmiş bir siyasi partinin, kendisini ve Türkiye’yi siyasi etik yönüyle zedeleyecek bir davranışta bulunmaması gerekir. 15 CHP’li milletvekilini geldiği yere gönderip, boynu bükükler oyununa son vermek lazım.



PAZARLIK İÇİNDE OLMAYIZ

(Erken seçim kararı danışıklı dövüş iddiaları) Bunu söyleyenler bizi tanımıyor. Tanıyorlarsa iftira ediyorlar. Biz kimseyle pazarlık içinde olamayız, danışıklı dövüş hareketi yapacak karakterde biri değiliz. (Seçimden sonra başkan yardımcılığı görevi bekleyip beklemediği) Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Milliyetçi Hareket böyle bir duruma düşemez. Böyle bir arzumuz da pazarlığımız da yok, niyetimiz de yok. Demek ki arzu olmazsa niyet olmazsa pazarlama da yoksa o zaman biz parti olarak yolumuza devam edeceğiz demektir.



ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

Cumhur İttifakının kuruluş aşamasından bugüne kadar ki geçen sürede anlaşılmayan yönler de anlaşılır hâle gelmiş, insanlarımız da Cumhur İttifakı’nın doğru bir ittifak olduğunu yasal ve meşru bir ittifak olduğunu kabullenmiştir. Bu nedenle partilerin değişik aday çıkarması onların hakkıdır. Benim inancım odur ki Cumhur İttifakı birinci turda cumhurbaşkanını seçecektir.

25 Haziran sabahı Türkiye’nin gündeminde halletmesi gereken ilk konu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni bütün kurum ve kurallarıyla işler hâle getirmek olmalıdır.

ADAY OLACAĞINI SANMIYORUM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı iddiası ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiştir. Davutoğlu “Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum” demiştir. Bu sonuca Abdullah Gül’ün “Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur” demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş. Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık.

Abdullah Gül AK Parti’nin 5 kurucusundan biridir. Partinin başbakanı olmuşsunuz, dışişleri bakanı olmuşsunuz ve bir Meclis grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan sizi, “Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül” diye takdim ediyor. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan beyin şuan Cumhurbaşkanı olarak görevini üstlenirken, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde, bu süreci tamamlayabilecek bir seçimi düşündüğü sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, “Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum” demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini, yeni tabir var ya -sıfır baraj- sıfırlamış olur. Aday olacağına ihtimal vermiyorum. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin.

(FETÖ, Gül’ün adaylığını istiyor mudur?) FETÖ ile benim bir irtibatım yok. Ama istismar edildiği kanaatindeyim.

ŞANSINI KAYBETTİ, ORADA ARIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçeceği iddialarının hatırlatılması üzerine, “Milletvekilliği listelerini açıkladığım zaman olmayanları görürseniz onlardır” diye konuştu. Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin ise Bahçeli, “Beklenilen, tahmin edilen bir durumdu. Oraya gittiyse MHP’de milletvekili olma şansını kaybetmiş. ‘Orada mı arıyor acaba?’ diye aklıma geliyor” ifadelerini kullandı.