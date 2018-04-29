Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortak aday yapmak istediği Abdullah Gül, tartışmalara noktayı koydu. Merakla beklenen süreçle ilgili dün kameralar karşısına geçen 11. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine hükümeti eleştirerek başladı. Türkiye'nin olağanüstü bir dönemde, vaktinden önce bir erken seçime gittiğini ifade eden Gül, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Gül, seçimlerin aniden, erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisinin dışında geliştiğini ifade etti. Gül şunları söyledi:



Her şey mazide kaldı

“Bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara, mevkilere ulaştım. Bu yolların hepsini yürüdüm. Bir çok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeyler benim için mazi olmuştur. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Her şeyi geride bıraktım. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif bir siyaset içinde olmayacağımı söyledim ve öyle de yaptım. Arkadaşlarımın düğün davetlerine bile gidemedim. İllerde herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Ama bu bilgilerimi, tecrübelerimi kendime saklayacağım anlamına gelmezdi.



Benim dışımda gelişti

Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine SP Genel Başkanı sayın Temel Karamollaoğlu’nun ismimi zikretmesi ile başlayan hareketlilik tamamen benim dışımda gelişmiştir. Benim organizem, talebim veya organize ettiğim bir süreç değildir. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin bir talebi ile ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da bir çok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müsterihim.”

325 BİN SEÇMENİ VAR AMA 500 BİN İMZA TOPLAYACAK

Abdullah Gül'ü çatı aday gösterme planı suya düşen Saadet Partisi, yeni Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilmek için çalışmalarına hız verdi. Ankara'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iddialı konuştu. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerinde 325 bin kişiden oy alabilen Saadet Partisi'nin lideri, "Öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

Gündemine almamalıydı

Abdullah Gül'ün muhalefet partileri anlaşamadığı için Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamasına siyasi partilerden farklı tepkiler geldi:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Abdullah Bey ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmış, AK Parti'nin kuruluşunda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Biz isterdik ki Abdullah Bey'in isminin AK Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, “Kardeşim Gül” hitabına, “Kardeşim Erdoğan” mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Doğru olan budur. Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ona bu teklifi sunanlara prim vermemesi lazımdı. Kendi isminin geçmesi onu yıprattı. Ama bu açıklamadan sonra tartışmaları bitirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Sayın Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç: Yaptığı açıklamayla düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

BİR YILDIR YAZIYORDUK

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını bir gün öncesinden duyuran Türkiye gazetesi, Gül'ün adaylık süreciyle ilgili gelişmeleri aktarırken de refiklerine fark attı. Gül ile ilgili gelişmeleri Türkiye, Türkiye gazetesinden öğrendi. Yücel Kayaoğlu imzasıyla yaptığımız haberde geçen hafta Abdullah Gül'ün aday olduğunu duyurduk. İttifak görüşmeleri sürerken bu sefer muhalefet cephesindeki çatlak sebebiyle Gül'ün Erdoğan'ın karşısına çıkmaktan vazgeçtiğini yazdık.

Yazarımız Batuhan Yaşar tam bir yıl öncesinden "Hayır" cephesinin Gül ile temasa geçtiğini ifşa etti ve 26 Nisan 2017 tarihinde "Yüzde 48.6, hayır cephesini oldukça cesaretlendirmiş görünüyor. Abdullah Gül, Deniz Baykal ile bir araya geldi. 'Yeni bir durum var. Hazır ol. Sana ihtiyacımız var' denildi" diye yazdı. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Gül "Gizli görüşme haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli üretilmektedir" diye tepki gösterdi.

Gül adaylıktan vazgeçti Davutoğlu’nun, muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan Abdullah Gül’e “Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız yanlış yaparsınız” dediği belirtildi.



Batuhan Yaşar, Aralık ayında "Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı. Saadet Partisi ile görüşüyor" bilgisini paylaştı; ocak ayında da Gül'ün sahaya inmeye hazırlandığı duyurdu. Yaşar "Parti kurmayacak veya bir partiye üye olmayacak. 'Ben partiler üstüyüm' mesajı verecek. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak. Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz. Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur. Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?" diye sordu. Bütün gelişmeler Yaşar'ın dediği gibi oldu ve Gül finali "aday değilim" diyerek yaptı.