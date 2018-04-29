Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti’de milletvekili aday adaylığı ile ilgili başvuru süreci bugün doluyor. Adaylık başvurusu konusunda bu süreçte en büyük stresi ise mevcut kabine üyelerinin yaşadığı öğrenildi. Yeni Hükümet sisteminde, bakanlar milletvekili olmayan isimlerden oluşacağı için, mevcut bakanlar adaylık başvuruları konusunda Cumhurbaşkanı ve parti yönetiminden bir işaret bekledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda bir renk vermediği, sadece parti yönetimi aracılığıyla ‘Herkes başvursun, değerlendirmesini sonra yaparız’ mesajı ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, kabine üyelerinin milletvekili adaylığı başvurusu yapma kararı aldığı belirtildi.



3 DÖNEMLİKLERİN DURUMU

AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin durumunun ne olacağına da MYK’da karar verileceği belirtildi. Parti yönetimi, bu durumda olan milletvekillerine de başvuru yapmaları tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamak istiyoruz’ açıklamasından hareketle, parti yönetimi az sayıda 3 dönemlik milletvekilinin yeniden aday gösterilebileceği değerlendirmesini yapıyor.



İNCE HESAP YAPILACAK

Erdoğan, mevcut bakan ve mevcut milletvekillerinin adaylık başvurularını değerlendirirken, 24 Haziran’dan sonra kabineye girme durumlarını ve yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak gösterilme ihtimallerini dikkate alacak. Bakan veya belediye başkanı adayı olarak değerlendirmeyi düşündüğü isimler, AK Parti’nin milletvekili aday listelerinde yer almayacak.