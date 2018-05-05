Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre, yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 7 Haziran’da başlayarak, 19 Haziran’da son bulacak. AK Parti’de yurt dışı seçmen için kolları sıvadı. İlk olarak AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu koordinatörlüğünde Yurt dışı Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu. Bu merkez özellikle Avrupa’da yürütülecek seçim kampanyaları, yapılacak faaliyetler kapsamında bir strateji belirleyecek. Hafta sonu koordinasyon merkezinin yapılacak çalışmaları hakkında toplantılar gerçekleştirilirken; ülkelerin koordinatörleri de atanacak. Bazı Avrupa ülkeleri 24 Haziran seçimlerinin açıklanmasının ardından kampanya yapılmasını yasakladı. Ancak, AK Parti yasaklama kararlarına karşı vatandaşlarına ulaşabilmek için alternatifler üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki vatandaşlarla Bosna Hersek’te bir araya geleceğini duyururken; parti kaynakları, miting yapmaya izin vermeyen ülkelerde ise kapalı salon toplantılarının yapılabileceğini belirtti.