Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı adaylığı için muhalefetin topladığı imzalarda FETÖ'nün siyasi ayağının aranması gerektiğine işaret MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İYİ Parti tepki göstermişti. Meral Akşener, 100 bin imzayı topladıktan sonra Bahçeli'yi sosyal medya hesabından etiketleyerek "İmza verenlerin listesini siz YSK’dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?" diye yazmıştı. Bahçeli, Akşener'e cevabı sosyal medya üzerinden verdi. MHP lideri, "Twitter’den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin. En azından arşivimizde durur, bilgimiz dahilinde olur" dedi.

Hem Akşener'e hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli şunları yazdı:



DELİĞE ÇOMAK SOKMUŞUM

"Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım. Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.



HADDİNİ BİL

CHP’nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran bir sözde parti, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına kanunen sahip olmasına rağmen, hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur. Bir hanım olması sebebiyle İP’in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim. Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter’den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin. En azından arşivimizde durur, bilgimiz dahilinde olur. Dün yanımızda söyledikleri methiye dolu sözleri bugün inkara yeltenenler, yarın en azından bugününü yok sayamazlar, namertlik yapamazlar."

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'ye tuzak kurduğunu ifade etti.