Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis’te çoğunluğu elde etmek için milletvekili adayları ile ilgili bugüne kadarki en hassas çalışmasını yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mevcut 316 AK Parti milletvekili üzerinde tek tek çalışma yaptığı ve 120 civarındaki milletvekili ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

AK Parti’ye başvuran 7 bin 340 aday adayı ile tek tek yapılan mülakatlar dün itibarıyla sona erdi. AK Parti’de, milletvekili adaylarına yönelik çalışmalar hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüldü. AK Parti yönetimi, Meclis’te de yüzde 50+1’in yakalanması için, mülakatlar sırasında milletvekilli aday adayları ile ilgili her türlü kriteri masaya yatırdı. Edinilen bilgilere göre özellikle ‘teşkilatla problemi olan, genel merkez yönetimi ve seçim bölgesindeki yerel yöneticilerle istişare içinde olmayan, hakkında akçeli işlerle ilgili iddialar bulunan, FETÖ ile ilgili bazı iddianamelerde ismi geçen ve vatandaşın tepkisini çeken uygulamalar içine giren’ isimler elemeye tabi tutuluyor.

Mülakatların tamamlanmasıyla birlikte Genel Merkez bünyesindeki 14 ayrı komisyonun hazırlayacağı raporlar, İngiltere dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Elemeye tabi tutulduktan sonra üst komisyonunda değerlendirilecek aday adayları ile ilgili karar toplantıları ise önümüzdeki hafta ortası başlayacak. Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonun 16 Mayıs Çarşamba gününden itibaren AK Parti Genel Merkezinde yapması planlanan toplantılar için 8’inci katta âdeta ‘Kozmik oda’ kuralları uygulanacak. Aday listeleri belirlenip YSK’ya verilene kadar, bu kata giriş-çıkışlar sınırlandırılacak. Giriş izni olmayanlar bu katı kullanamayacak. Üst kurulda görevli olan parti yöneticileri de, zorunlu olmadığı sürece cep telefonlarını toplantı salonuna getiremeyecek.



BÜYÜK ORANDA DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mevcut milletvekillerinden yeniden listeye girecek isimlerle ilgili ayrı hazırlık yaptığı belirtildi. Erdoğan’ın, 316 AK Parti milletvekilli üzerinde tek tek çalıştığı ve 120 civarındaki milletvekilinin yeniden listeye alınması ile ilgili kararını verdiği öğrenildi. AK Parti kulislerinde, mevcut milletvekillerinin büyük oranda değişime uğrayacağı konuşuluyordu. Bunun gerekçesi ise, Erdoğan’ın Meclis çoğunluğunu elde etmesi için en ideal listeyi hazırlamak istemesine dayandırılıyor. Erdoğan’ın, AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan 20’nin üzerinde milletvekiline yönelik ayrı bir çalışma yaptırdığı, seçim bölgelerindeki dengelerden kaynaklı bazı isimler için 3 dönem kuralının esnetileceği belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ LİSTEYLE ÇIKACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin başarılı olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığıyla uyumlu çalışacak meclis çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç vardır” dedi. Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında milletvekili aday adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Siyasetin gönüllü bir iş olduğunu, Türkiye’yi daha iyi bir duruma getirmek için siyaset yapıldığını anlatan Yazıcı, AK Parti’den milletvekili aday adayı olanlara bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Yazıcı, milletvekili aday adayları mülakatlarını bugün (dün) bitireceklerini hatırlatarak, şunları söyledi: Raporlarımızı Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi değerlendirecek. Dosyalar, adaylar her yönüyle gözden geçirilecek, milletin önüne en güçlü temsil özellikleri dikkate alınmış listeyle çıkılacak.