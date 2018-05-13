Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZEDE GÜLEREK SOHBET
Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in gülerek sohbet etmesi tepki çekti.
Cenazede binlerce kişi gözyaşları dökerken Özgür Özel'in etrafa gülücükler saçması eleştirilere sebep oldu.