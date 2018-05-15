Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Ordu milletvekili Aday Adayı Cemal Enginyurt, son yıllarda Batı ittifakının Türkiye’den intikam almak için sıkı bir şekilde çalıştığına dikkat çekti. Önceki gün Kudüs’te ABD elçiliğinin açılmasının bunun bir parçası olduğunu vurgulayan Enginyurt, “Bugün Türkiye çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Batı, Türklerden ve Müslümanlardan intikam yapmak için işbirliği yaptı. Nitekim Kudüs’te ABD Büyükelçiliğinin açılmasını insani bir şekilde protesto etmekten başka hiçbir iş yapmayan 10 binlerce insanın üzerine ateş eden, 55 Filistinliyi katleden, 2 bin 700 Filistinliyi yaralayan İsrail ve onun destekleyicisi katil ABD aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kirli ittifak kurmuştur. MHP olarak bu kirli ittifakın farkındayız” diye konuştu.

“Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye düşer”

Batı’nın kirli ittifakına karşı Cumhur İttifakı kurulduğunu belirten Enginyurt, “Batı her zaman yalan söyler. ‘Saddam giderse Irak kurtulur’ dediler, Irak paramparça oldu. ‘Kaddafi giderse Libya kurtulur’ dediler Libya paramparça oldu. ‘Esad giderse Suriye kurtulur’ dediler Suriye paramparça oldu. Şimdi ‘Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye kurtulur’ diyorlar. Biz Türk milliyetçileri ve MHP olarak Sayın Genel Başkanımızın ‘Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye düşer’ fikrine inanarak Türkiye’yi düşürmemek için Türkiye’nin bölünmesini engellemek için Cumhur İttifakı’nı kurduk. Cumhur İttifakı millet aklıdır” diye konuştu.

“Erdoğan’ en az yüzde 60 oyla seçilir”

Enginyurt, unları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en az yüzde 60 oyla seçilmesi için mücadele ediyor ve MHP’nin parlamentoya güçlü ve yüksek sayıda milletvekili ile girmesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim niyetimiz milletvekili sevdası değil, biz memleket sevdasıyla, kardeşin kardeşe düşman olmaması için, bu ülkenin ABD askerlerinin postalları altında ezilmemesi için, AB’nin sömürgesi olmaması için bir ittifak kurduk. Bu ittifakın başarılı olması için gece gündüz mücadele ediyoruz. Bu seçim Türkiye’nin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer Türkiye düşerse gidecek başka ülkemiz yok. Herkes bir yere kaçıyor. FETÖ’cü Yunanistan’a kaçıyor. PKK’lı bir yere kaçıyor. Iraklı, Suriyeli Türkiye’ye kaçıyor. Ama biz Türkler kaçacak hiçbir yerimiz yok. Ancak Türk olarak ölmeyi göze alır ve ya istiklal ya ölüm deriz. Biz bu böyle bir milletin evlatlarıyız. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Böylesi bir dönemde birlik beraberlik içinde olmalıyız.”

Kahvaltılı basın toplantısına MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP Milletvekili Aday Adayları Selçuk Yücesan, Sevinç Aksoy, MHP Altınordu İlçe Başkanı Erol Bayram ve parti yöneticileri katıldı.