Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesine iki gün kala, AK Parti kulislerinde mevcut bakanlardan, siyasi yönü ağır basanların listelerde yer alacağı ve seçim bölgelerinde liste başı yapılarak, o ili sürükleyecek ‘lokomotif’ görevi üstlenecekleri konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, öncekilere oranla daha dar bir kadro ile çalıştığı milletvekilli aday listeleri üzerindeki çalışmasının büyük bölümünü tamamladığı öğrenildi. Erdoğan’ın aday listeleri üzerinde çalıştığı süre içinde ‘etki altında kalmamak’ için az sayıda partili ile görüştüğü, liste hazırlıklarını ise Başbakan Binali Yıldırım, Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz’la yürüttüğü belirtiliyor. Önceki dönemlerde liste hazırlıklarında teşkilat başkanı, bir grup yönetici ve siyasi işlerle ilgili genel başkan yardımcısı da üst kurulda görev alıyordu. Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimleri için yaptığı liste hazırlıklarında toplantılara bizzat katılmasalar bile, ihtiyaç duydukça grup yöneticileri ve bazı genel başkan yardımcıları ile görüştüğü belirtildi.

Meclis’in tatile girmesine rağmen, Ankara’dan ayrılmayan milletvekilleri ise heyecan içinde listede yer alıp almadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Parti yöneticileri ve Cumhurbaşkanın yakın çevresinden ‘listede olup olmadıkların’ öğrenmeye çalışan milletvekillerinin büyük bölümü bu görüşmelerden eli boş dönüyor.



SÜRPRİZ LİSTE BEKLENTİSİ

Öte yandan, AK Parti kulislerinde, mevcut bakanlardan siyasi yönü ağır basanların liste başı yapılarak bulundukları illerde ‘lokomotif’ görevi üstleneceği belirtiliyor. Bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceği, Başbakan Yıldırım’ın da milletvekili adayı yapılması ve yeni dönemde Meclis Başkanı olması ihtimalinin güçlendiği değerlendirmesi yapılıyor. Erdoğan’ın yeni dönemde oluşturacağı yeni Bakanlar Kurulu yapısının ‘teknokrat’ ağırlıklı olacağı, bu nedenle mevcut kabinedeki isimlerin büyük bölümünün milletvekilli yapılmasının ‘şaşırtıcı’ olmayacağı ifade ediliyor. AK Parti kurmayları ayrıca, illerde liste başına güçlü isimler konulmasının seçmen nezdinde karşılığı olacağını ve güçlü bir kampanya yürütüleceğini dile getiriyor.

Efkan Âlâ, Reis’e müsteşar olacak

AK Parti kulislerinde, mevcut milletvekillerinden listede yer verilmeyecek isimlerden bazılarının ise yeni dönemde özellikle bürokrasi ve cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında değerlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın, kamuyu ve bürokrasiyi iyi tanıyan, Başbakanlık Müsteşarlığı yapması nedeniyle teknik yönü de bulunan İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’ya milletvekili listelerinde yer vermeyebileceği, seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı müsteşarı yapılacağı iddialar arasında.