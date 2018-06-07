Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Telefonlarımız dinleniyor’ diyen CHP’ye sert tepki gösterdi. Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Kendisi halüsinasyon görüyor. Başka hiçbir şey değil. Bunlardan bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir. Bunlara vatandaşımız itibar etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran’ın mazeretlerini yukarıdan aşağı dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye’yi geleceğe taşımaktır” dedi.

KAÇMAYA BAŞLADILAR

Kandil’e muhtemel bir harekât ihtimalini değerlendiren Soylu “Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Kandil orada duruyorsa Diyarbakır’da insanlar özgür oy kullanmakta zorlanırlar. Bilinmesi lazım ki orada 25-26 kilometrede ilk hat iyi örülmüştür. Bundan sonrası tamamen bir zamanlama meselesidir. İçeride 2017'de 2 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu çok büyük bir rakamdır. Bunların hepsi bizim yaptığımız operasyonlarla gerçekleşen, onların bize saldırısıyla, onların kayıplarıyla gerçekleşen değil, bizim yaptığımız operasyonlarla gerçekleşen. Binlerce sığınak ve barınak ortadan kaldırıldı. Türkiye’nin kabiliyeti bu konuda yüksektir, teknolojisi olağanüstüdür, Kandil konusunda etrafındaki ülkelerle ilişkisi de en üst düzeydedir. Türkiye bu konuda gereğini, kendi istediği zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Siz biz rahatız ama Kandil’dekiler rahat rahat oradan tüymeye başladılar” diye konuştu.

BEDELLİ ZOR KARAR

Bedelli askerlikle ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, şöyle dedi: Sınırlarımızda, sınırımızın dışında binlerce evladımız var. Terörle mücadele ediyoruz, bu kararı vermek kolay değil. Daha önce çıkan bedellide başvuru, 8’de 2 oldu. Türkiye’nin ihtiyacı bunu gerektiriyorsa, toplum da ‘olabilir’ diye değerlendirme ortaya koyarsa seçim sonrası düşünülebilir.