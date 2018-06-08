Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ersin ve Hatay mitinglerinde halka, Külliye’de ise iftarda bir araya geldiği muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sandıklarda öyle bir gayret gösterelim ki işimizi ikinci tura falan bırakmayalım” dedi. Konuşmasında 7 Haziran 2015 seçimlerinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 7 Haziran seçiminin ardından, ülkenin yaşadıklarına işaret etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla 6-7 Ekim’de sokağa çıkanların, 53 Kürt’ü öldürdüğünü anlatan Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi: “Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki ‘Demokratik bir hareket yapıyorum.’ Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermektir, bunun adı teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel, adaletten yana ol.

NE YAPACAKSIN ONU SÖYLE

CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı ‘gel bakalım Muharrem' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz? Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle? Bırakıp gidecek misin onu söyle? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz. Eli kanlı caniler için kullanmadığınız, kullanamadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramaersin ve Hatay mitinglerinde halka, Külliye’de ise iftarda bir araya geldiği muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sandıklarda öyle bir gayret gösterelim ki işimizi ikinci tura falan bırakmayalım” dedi. Konuşmasında 7 Haziran 2015 seçimlerinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 7 Haziran seçiminin ardından, ülkenin yaşadıklarına işaret etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla 6-7 Ekim’de sokağa çıkanların, 53 Kürt’ü öldürdüğünü anlatan Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi: “Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki ‘Demokratik bir hareket yapıyorum.’ Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermektir, bunun adı teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel, adaletten yana ol.

İnce’nin Demirtaş’ı ziyareti bir projedir

NE YAPACAKSIN ONU SÖYLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları cevaplandırdı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları özetle şöyle:

Muharrem İnce’nin Demirtaş’ı ziyareti: Bu bir proje. Bunların bir proje örgütle dayanışmasını anlamak mümkün değil. Ortada bir terörle mücadele var. Herkes konumunu iyi belirlemeli. İnce’nin yeni yönetim sistemi diye bir derdi var mı? Terörle mücadele konusunda ağzından bir söz duydunuz mu?

∂ Kanal İstanbul: Yakın zamanda Boğaz’da bir yalıya gemi çarptı. Çarpan tanker olsaydı olay faciaya dönüşürdü. Bu zevk için yapılan bir şey değil, Stratejik bir projedir. Kentsel dönüşüme giren bazı bölgelerdeki insanlarımızı Kanal İstanbul çevresindeki bu bölgeye taşıyacağız. Heri iki tarafında butik şehirler kuracağız. Kanal İstanbul’u anlamayan ne İstanbul’u ne de Türkiye’yi anlayabilir. Bunların böyle bir derdi yok ama benim var.

∂ Millet Bahçesi: Millet Bahçesi, belediye başkanlığımdan beri aklımdaydı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir projesi varsa, bu projeyi bugüne kadar niye açıklamadı? Sayın Kılıçdaroğlu ne anlar projeden? Telefonum dinlendi diyor. Bu ülkede telefonu en çok dinlenen kişi benim.

∂ Üçüncü Havalimanı: 29 Ekim’de açılışını yapacağımız yeni havalimanı dünyanın ilk üç havalimanından biri olacak. İsmi konusunda 5 yüklenici firma var. Onlarla da konuşup bir isim bulacağız.

∂ Yeni sistem: Biz bu yeni dönemde inşallah daha çok futbolda olduğu gibi ofansif bir anlayışla, ortak aklı devreye sokarak, yanımızda ciddi bir ekip ve o ekiple beraber de süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye’yi şöyle uçurmanın gayreti içinde olacağız. Son hafta yeni yönetim sistemini açıklayacağım.

∂ Cumhur ittifakı: Cumhur İttifakı’nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım. Şu anda Cumhur İttifakı’nın içinde, ben kalkıp ‘ortağımdan nasıl oy alabilirim’ diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur. Diğer partilerin tabanından nasıl oy alırız, bunu düşünmemiz lazım.

∂ FETÖ ile mücadele: 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir.

∂ Kandil operasyonu: Bağdat bu işi çözemezse, Sincar’ı da Kandil’i de vururuz. Hatta burada ilk defa söylüyorum, Mahmur’u da vururuz.

∂ Bedelli askerlik: Seçimden hemen sonra bu işe girmek olmaz. Bu konuda hassasız. Konuyu askerle çalışmamız, değerlendirmemiz lazım.

CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı ‘gel bakalım Muharrem' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz? Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle? Bırakıp gidecek misin onu söyle? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz. Eli kanlı caniler için kullanmadığınız, kullanamadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramanlar için kullanıyorsunuz. Bu ne edep dışılıktır. CHP’nin açıklamalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu?”

‘MİLLET KIRAATHANESİ’ GELİYOR

Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak.

nlar için kullanıyorsunuz. Bu ne edep dışılıktır. CHP’nin açıklamalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu?”

‘MİLLET KIRAATHANESİ’ GELİYOR

Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak.