Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerden medet umuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye eğer bu darbeleri yaşamasaydı, bu müdahaleleri yaşamasaydı, bugün dünyanın 16. ekonomisi değil, dünyanın 7. ekonomisi olacaktı." diyen Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

"Hedefimiz zaten 10 ülke arasına girmek değil mi? Çoktan girmiştik. Bu müdahalelerden dolayı geciktik. Bu sistem, bu çift başlı sistem, 60 darbesini getirdi, 71 muhtırasını getirdi, 80 ihtilalini getirdi, 28 Şubat'ı getirdi, 27 Nisan elektronik e-muhtırasını getirdi, 17-25 Aralık yargı darbe girişimini getirdi ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını getirdi. Buradan kim kaybetti? Türkiye kaybetti."

"Kandil'i de başlarına yıkacağız"

Yıldırım, "Kürt-Türk etle tırnak gibidir. Bizi birbirimizi düşürmeye çalışan kalleşlerden teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık, şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Kürtlerin tek sorunu var o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak, şimdi de Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız. Darbeyle bizi alt edemeyenler, terörle alt edemeyenler, şimdi bir devlet kurdurarak, Kürtleri, Kürt vatandaşlarımızı kullanarak aklı sıra sonuç almaya çalışacak. Yağma yok, bu millet bunlara prim vermez. Asla oyuna gelmeyeceğiz."