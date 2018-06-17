Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet 24 Haziran seçimlerine bir hafta kala yalan ve abartının dozunu artırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti mitingleri sırasında ezanların talimat üzerine yarım saat geç okunduğu iddia etti. Özel’e cevap Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. “Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye’de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir” diyen Bozdağ “Namazda gözleri olsaydı ezan vakitlerini de bilirlerdi” ifadelerini kullandı.

KANUNDAN HABERİ YOK

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün Beykoz’da yaptığı mitingde “Yurtlarda kalan kimsesiz çocuklar, 18 yaşını doldurdu mu sokağa bırakılıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, o çocukları 18 yaşını doldurduklarında devlet kadrolarına alacağım” dedi. İnce’ye cevap Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan geldi. Gazetemize açıklamada bulunan Kaya “İnce’nin dünyadan haberi yok. Koruma altındaki çocukların, 18 yaşını doldurduktan sonra sokağa bırakılmaları söz konusu değil. Bugünü kadar da tam 45 bin 745 kurum çocuğunu istihram ettik. Geçmişte bunlar için yılda bir defa atama yapılıyordu. Bunu biz yılda üç defaya çıkardık. KPSS şartını da kaldırdık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 18 yaşından sonra bu gençleri ayrıca destekliyoruz. İş sahibi olsa bile üç ay destek veriyoruz. İnce, yalanlarla göz boyamaya çalışıyor. Ayrıca bizim makarna, kömür dağıtıp insanları rencide ettiğimizi, bu sebeple sosyal yardım kartı getireceğini söylüyor. Oysa 2014’den beri sosyal yardım kartı uygulamasını yapıyoruz. 2 milyon kişiye bu kartı dağıttık. İhtiyaçlarını bu kart aracılıyla karşılıyorlar” dedi.

BOL SIFIRLI ABARTI

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da Suriyeli mültecilere aylık 1.250 lira yardım yapıldığını söyledi. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kızılay’ın Avrupa Birliği’nin fonladığı proje çerçevesinde 1,3 milyon muhtaç Suriyeliye aylık sadece 120 TL verdiği belirlendi. Yani CHP’li Tezcan’ın rakamın sonuna bir sıfır daha attığı tespit edildi.

TERÖRÜN YANINDA

CHP, Suruç’ta 4 kişinin ölümüyle neticelenen PKK saldırısında da tavrını terör örgütünden yana kullandı. Parti, olayı araştırmak için bölgeye Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök’ün başkanlığında bir heyet gönderdi. Cenaze törenine uğramayan, kurbanların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunmayan CHP’liler, PKK’lı saldırganlar için “HDP’li seçmen” dedi.

HDP’DEN DE SKANDAL

CHP’nin gizli ortağı HDP de skandal bir vaatte bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Şanlıurfa mitinginde terörist başı Öcalan’ı serbest bırakmayı vadetti. Buldan, “Barışa, özgürlüğe, demokrasiye katkısından dolayı, barış sürecinde büyük emeği olan Öcalan üzerinde üç yıldır tecrit var. Buradan söz veriyoruz, 24 Haziran’dan sonra Öcalan üzerindeki tecridi de hep birlikte kaldıracağız” dedi.