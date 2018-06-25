Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu / Ebru Karatosun / Selçuk Böke



Milletvekilliği seçiminin de kazananı, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı oldu. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği başarının yanı sıra, Meclis’e de birinci parti olarak girmeyi başardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinin 6 puan gerisinde olmasına rağmen TBMM’ye 293 milletvekili sokan AK Parti, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde ortalama yüzde 5 ila 10 puan oy kaybına uğradı. En yüksek kayıp yüzde 20 ile Kırıkkale’de yaşandı. Ancak 59 ilde birinci parti çıktı. Güneydoğu illerinde de istediği başarıyı elde edemedi. AK Parti Türkiye genelinde en yüksek oyu yüzde 82 ile Bayburt’tan alırken, en düşük oyu yüzde 13’le Tunceli’den aldı. AK Parti Tunceli ve Iğdır’da hiç milletvekili çıkaramadı. AK Parti, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Edirne, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’da 1 Kasım seçimlerine oranla oyunu yükseltti.



BAKANLIK YOLU KAPANDI

AK Parti’nin 300’ün altında milletvekili çıkarması nedeniyle, yeni kabineye Meclis’ten isim alınmamasına da kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri arasından bakan atanmasının Meclis çoğunluğuna bağlı olduğunu açıklamıştı. AK Parti yetkilileri 305’in üzerinde bir sayı elde edilmesi durumunda, kabineye milletvekilleri arasından da isim alınabileceğini dile getirmişti. AK Parti’nin dünkü seçimlerde 300’ün altında milletvekili çıkarması, milletvekillerine bakanlık yolunun kapandığı anlamına da geliyor.



‘SEÇMEN KAOS İSTEMEDİ’

AK Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde, seçim kampanyası sırasında ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verip, AK Parti’ye oy vermeme’ algısının yürütüldüğü, bu algının milletvekilli seçimlerine de yansıdığı belirtildi. Buna rağmen Seçmenin ‘kaos’ istemediği için AK Parti’yi Meclis’te birinci parti yaptığı, ancak özellikle orta Anadolu’da AK Parti oylarından MHP’ye kayma olduğu değerlendirmesi yapıldı.

MHP her yerde dimdik ayakta

MHP, baraj altı kalacağına yönelik eleştirilerine rağmen yüzde 11,4 oy almayı başardı. MHP, hem oy oranını korumayı başardı hem de bazı yerlerde milletvekili sayısını artırdı. 1 Kasım 2015’te yüzde 11,9 olan MHP’nin oyu, yüzde 11,4’e inmesine rağmen milletvekilliği sayısı 8 artarak 49’a yükseldi.



BÜYÜKŞEHİRLERDE 36 MİLLETVEKİLİ

Daha önce büyükşehirlerde 36 milletvekili olan MHP, bu rakamı korudu. Ankara’da 4 olan milletvekili sayısı 5’e, İstanbul’da 7 olan milletvekili sayısı aynı kaldı. İzmir’de 2 milletvekili sayısını korurken, Antalya’da 1 milletvekili çıkardı. Adana’daki 3 milletvekili sayısı ise 2’ye indi. Bursa’da, Gaziantep’te 2, Kayseri, Hatay, Konya, Mersin’de

2’şer milletvekili çıkarırken, Kocaeli, Erzurum, Ordu, Eskişehir, Sakarya, Samsun, Kahramanmaraş, Malatya ve Trabzon’da da 1’er milletvekili çıkardı.



BAHÇELİ OSMANİYE’DEN SEÇİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye’den tekrar seçilirken, bu şehirdeki milletvekili sayısı da 2’den 1’e düştü. Ayıca Iğdır, Kırıkkale, Aksaray, Kütahya, Yozgat ve Tokat gibi şehirlerden de yeni milletvekili çıkardı.

HDP yine bölgesinde

Türkiye partisi olma iddiasıyla HDP, 24 Haziran seçimlerinde yine bölgesi dışında yüksek oy alamadı. HDP, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 10,8 oy oranını yakalayarak 59 milletvekili çıkarmış ve Mecliste 3. parti konumuna yükselmişti. 24 Haziran seçimlerinde ise barajı aşarak 11,4 oranında oy aldı. HDP’nin milletvekili sayısı ise 66 oldu. HDP’nin oyları, Şırnak’ta yüzde 69’a, Diyarbakır’da yüzde 65’e düştü. Sefa Bilgitekin

İYİ Parti kıyıdan aldı

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7,4 oy alabilirken, ilk kez girdikleri milletvekili seçimlerinde ise yüzde 10 barajını aşmayı başardı. İYİ Parti toplamda 46 milletvekili çıkardı. Ankara’da 5 ve İstanbul’da 8 milletvekili çıkaran İYİ Parti, büyükşehirlerden Konya’da 1, Manisa’da 1, Mersin’de 2 milletvekilini TBMM’ye sokmayı başardı. Oylarını genellikle Ege ve Akdeniz’deki kıyı illerinden aldığı dikkat çekti.