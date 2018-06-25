Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk açıklamayı Huber Köşkü’nde yaptı. “Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Seçimlerin gayri resmî sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdii etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum.

Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.



DÜNYAYA DERS VERDİK

Seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletimizin bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Yüzde 50’yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hâlâ şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Sevgili milletim, sandıkta üzerine düşeni yapmış, ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile, Meclis’i ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp geleceğe yoğunlaşma zamanıdır. Yargımızı tarafsız ve bağımsızlığını güçlendirerek itibarını artırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip, canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerinin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek yok.