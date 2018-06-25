24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti
Okuyan canlı yayınında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" demişti.
Özür diledi
Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Okuyan, seçim sonuçlarının netleşmesi ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP'den özür dileyen Okuyan, "Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP’den özür diliyorum" dedi.
Yaşar Okuyan 'anırırım' demişti açıklaması olay oldu
25.06.2018 - 16:55 | Son Güncelleme: 25.06.2018 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 Haziran öncesi, MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında anıracağını söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP'den özür diledi.
Etiketler : yaşar okuyan,MHP,baraj,24 Haziran,
568777 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/568777.aspx
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