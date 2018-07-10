Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Türkiye dün tarihî günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin “ilk başkanı” olarak Meclis’te yemin etti ve göreve başladı. Türkiye yeni bir dönemin kapısını araladı. TBMM Genel Kurulu, yemin töreni için toplandı. Erdoğan’ı Meclis’e girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz Başkanlığında açıldı. Anayasa, içtüzük ve teamüllere uygun olarak törenin şeklini anlatan Yılmaz, “Genel Kurul Sayın Cumhurbaşkanı’nı ayakta karşılayacaktır. And içme ayakta dinlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacaktır” uyarısında bulundu.



VEKİLLER AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan, Genel Kurula girişinde AK Parti milletvekilleri ile seyircilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı. CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmazken, önce ayağa kalkan İYİ Parti grubu daha sonra oturmayı tercih etti. Yılmaz, “Memleketimize hayırlı olsun” diyerek Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı mazbatasını Erdoğan’a verdi.



KILIÇDAROĞLU VE HDP KATILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın konvoyu Meclis’e gelmeden önce çocukları, damatları ve torunları locadaki yerlerini aldı. Törene ilk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. MHP grubu töreni başında beri takip ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları başta olmak üzere devlet erkânı, eski milletvekilleri, bürokratlar, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda yabancı diplomat da izleyici localarından izledi. Tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları katılmadı.



ERDOĞAN’IN DUYGULANDIĞI ANLAR

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda saat 16:43’te yemin etti. Erdoğan, AK Parti, MHP sıraları ve localardan yoğun alkış, “Bravo”, “Helal olsun” sesleri ve ıslıklar karşısında bir süre bekledi. Erdoğan’ın bu tablo karşısında duygulandığı görüldü. İstiklal Marşının okunmasının ardından alkış ve ıslıklar devam etti. Genel Kurulu yeniden selamlayan Cumhurbaşkanı, eski Başbakan Binali Yıldırım ile ön sıradaki bakanlar ve Yılmaz’ın elini sıkarak salondan ayrıldı.



“BANA BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ”

Erdoğan, TBMM’den ayrılırken gazetecilere ilk değerlendirmesini yaparak “Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur” dedi. Gazetecilerin “Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı” sorusuna ise “Başkan diyebilirsiniz” cevabını verdi.

Ardından Anıtkabir’e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere “12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz” diye yazdı.

İHLAS MEDYA TAM KADRO

Erdoğan’ın yemin töreninde İhlas Medya tam kadro Meclis’teydi. Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan, Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, TGRT Haber Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve “15 Temmuz Marşı”nın söz yazarı arkadaşımız Hanefi Söztutan, tarihî töreni izledi.