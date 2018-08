Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik gerilimin yaşandığı ABD'ye yüklendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: AK Parti kâğıt üzerinde 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK Parti’nin asıl kurucusu sahibi de milletimizin kendisidir. 16 yılda Türkiye’yi demokrasi ve ekonomide geliştirerek milletimizin hayalini gerçekleştirendir. Biz zalimlerin karşısına bu inançla çıkıyoruz. Mazlumlara gönlümüzü ve imkânlarımızı sonuna kadar bu inançla açıyoruz. Biz bu imanla ülkemizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Soysuzlara zağarlık yapmak yerine onlara meydan okuyoruz. Biz sadece hakkımızı değil aynı zamanda ülkemizin şerefini de savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bugün birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla dövizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki ‘Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz’. İman varsa imkân da vardır diyoruz. Milletimiz nice ihanetleri hep imanla boğmuştur. Hiç kimse bu milletle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ‘ya olacağız ya öleceğiz’ diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız.



UZUN ÇÖP HAKKINI ALACAK

Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz. Elimize tutuşturan programlarla göre değil milletimizin isteklerine göre icraat yaptık. Vatanımıza sadece nüfus cüzdanımızda değil ruhumuzla her şeyimizle bağlayız.



FAİZLE DARBE PEŞİNDELER

Sokak darbesi yapmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, terör darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Terörü kaynağında kurutacağız. Sınır ötesi operasyonlara devam edeceğiz. Kandili ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkaracak adımları atıyoruz. Sincar ve Mahmur’da da aynı şekilde... Terörü kaynağında kurutacağız. Dış politikada attığımız adımlar attık. Kurulan oyunlara figüranlık yapan değil oyun kuran bir Türk dış politika kuracağız. AB’den NATO’ya G20’den BM’ye kadar her yerde ülkemizin başının dik durmasını sağladık. Büyükelçilik, başkonsolosluk ve daimi temsilcilik statüsündeki dış temsilcilik sayısını 240’e çıkardık.

ÇÖKERTEMEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre konuşmasından önce, salon dışında bekleyen on binlere seslendi. Erdoğan "Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun" diye konuştu.

MHP ve BBP alkışlandı

∂ AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi mitin havasında geçti. Kongre salonunu yaklaşık 10 bin kişi doldururken; dışarıdan izleyen vatandaşlarla birlikte bu sayı yaklaşık 100 bin kişi oldu.

∂ Kongre sebebiyle yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

∂ Çıkabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı, 5 doktorun sürekli hazır bulunduğu kongrede 8 seyyar yataklı bir çadır hastane kuruldu. Ayrıca alanda 20 ambulans da hazır hâlde bekletildi.

∂ “Millet bir hedef bir” sloganıyla yapılan kongreye 972 ilçeden ve 81 ilden kadın kolları, gençlik kolları temsilcileri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

∂ Salonda kongreye katılan partilerin ismi okunurken milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin ittifak yaptığı MHP ve BBP büyük alkış aldı. Kongreye CHP, SP, DSP, HÜDAPAR, DP, Anavatan Partisi de temsilci gönderdi.