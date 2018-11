Türkiye Gazetesi

Türkiye siyasetinin, yerel seçimlerine kilitlendiği son günlerde AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile 2019 Mart seçimlerini konuştuk. Gazetemiz yazarı Süleyman Özışık’a AK Parti’nin yerel seçimlere bakışından, aday kriterlerine kadar birçok konuda çok özel açıklamalar yapan Özhaseki’nin AK Partili kadınlara da bir çağrısı var.



Cumhurbaşkanı seçiminden önce yaptığımız bir konuşmada, Erdoğan’ın partisinin 7 puan önünde oy potansiyeline sahip olduğunu öngörmüştünüz. Bu farkı seçimde de gördük. Belediye seçimleri için aynı öngörünüz geçerli mi?

Bu seçimlerde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı tahmin edemiyoruz. Hakikaten Sayın Erdoğan’ın oyu tahminlerin çok üstünde çıkıyor. Birçok yerde insanlar Sayın Cumhurbaşkanımıza itimat ederek oy veriyor. Şu anda yaptığımız ölçümlemelerde kötü durumda değiliz. 48 vilayette belediye başkanlığı zaten bizde. Son yapılan genel seçimleri temel alırsak AK Parti olarak 60 vilayette başkanlığı alıyoruz. Son yapılan anketlere göre yüzde 20 dolayında bir kararsız oyu var. Bu da bizim için kötü bir şey değil. Bu gruptaki vatandaşlar adayı bekliyorlar. Yani aday çok önemli.



∂ Bir gazeteci olarak Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıyorum. Bazı bölgelerde mevcut belediye başkanlarından ciddi şikâyet var. Yüksek oranda bir değişim isteniyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Sizce eski belediye başkanlarının birçoğu değişecek mi?

1.398 belediye var, bu belediyelerin ortalama 900’ü AK Parti yönetiminde. Bunlar içinde çok başarılı arkadaşlarımız var. Bir de başarısına gölge düşmüş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar yolsuzluk yapmış kişiler değil. Ancak parti açısından bakıldığında istediğimiz oranda performans ortaya koyamıyorlar. Biz ısrarla diyoruz ki; eskort araçlarla falan gezilmeyecek, makam odanızın kapısı açık olacak, yüzünüz gülecek… Bu konu ile ilgili kanun yazamayız ancak bizim partimizin temel bakışı zaten budur. Resmen söylüyor ve tebliğ ediyoruz. Bunun aksi davranışta bulunan arkadaşlarımızla çalışmayacağız. Zaten değiştirmek için beş sene de beklemiyor, görevden alıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşın hoşuna gidiyor. Bunun dışında değişim zaten her zaman esas. Vatandaş sebepsiz olarak yeni birini denemek istiyor. Bu çok doğal hakkı. Biz parti olarak belirlediğimiz yardımcı arkadaşlarımızla birlikte bütün illerde bir çalışma yapıyoruz. Bu alanda uzman arkadaşların işi sorumlu oldukları bölgenin büyük fotoğrafını görmek. Tabii siyasi ve demografik yapıya da bakıyorlar, parti geçişgenliklerine, bölgedeki ikinci partiye de bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Ancak bir taraftan da şehrin sıkıntılarını ve vatandaşın beklentilerini inceliyorlar. Bu konularla ilgili resmen ders çalışıyoruz. Ortaya çıkan fotoğrafa göre de bu bölgede hangi arkadaşla çalışacağımıza karar veriyoruz. Her bölge için alternatif adaylar da oluşturuyoruz. Bir ilde başkan değişecek olmasa bile en az beş alternatif adayı çantamızda hazır tutuyoruz.



∂ AK Parti’de aday belirleme süreci nasıl gelişiyor. Bir anket sistemi mi var yoksa başka bir yöntem mi belirlediniz?

Belediyecilikte marka olmuş arkadaşlardan sorumlu oldukları bölge için rapor hazırlamalarını istedik. Bunun dışında son seçimlerden bugüne kadar her il için dört ayrı anket yaptırdık. Mevcut belediye başkanının AK Parti’nin bakışını yansıtıp yansıtmamasından bir daha oy alıp alamayacağına kadar türlü soruların sorulduğu anketler tabii ki belirleyici olacak. Bunun dışında il teşkilatı ve bölge milletvekillerinin düşüncelerine de kulak vereceğiz. İl teşkilatının söyleyecekleri bizim için önemli. Yani bir taraftan anketler, bir taraftan teşkilatın kanaat ve önerileri, bir de arkadaşların sahaya gittiklerinde elde ettikleri bilgiler aday belirlemede etkili olacak.



∂ Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “HDP’ye yakın olsun olmasın bir Kürt aday bulalım” sözleri gündeme geldi. Hatta “Bizim adayımız kazandığında HDP’den, ya da İYİ Parti’den bir adayı başkan yardımcısı yapabiliriz” gibi bir açıklaması oldu. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki bazı ilçelere baktığımızda bu durum sıkıntı çıkaracak gibi duruyor.

Doğrudur ben de aynı kanaatteyim. CHP ile aramızda anlayış bakımından dağlar kadar fark var. Biz önce şehirlerin sıkıntılarını tespit edelim, bir medeniyet inşa edelim ve liyakatli adaylarla yola devam edelim anlayışı içindeyiz. CHP tam tersi. En çok oyu nasıl alır, AK Parti’ye nasıl zarar veririz anlayışında. Adayın kim olduğunun önemi yok. Orada terörün resmî temsilcisi olan parti ile bile ittifak edebiliyor. Herkes biliyor ki bu terörün siyasi uzantısı olan partinin adaylarını bile Kandil belirliyor. Muhtar adaylarını bile Kandil belirliyor. Yani HDP resmen Kandil’in tutması parti görünümlü bir örgüt. Şimdi siz bunlarla İstanbul’da el altından pazarlık edip “ Size 2-3 ilçe verelim, büyükşehirde siz de bize destek olun” diyeceksiniz. Bunu ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın vatandaş görür. Bence iğrenç bir şey. Terör ile ittifak olmaz. Onlar ne zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bir parti olduklarına inanırlar, kanunlara saygılı bir şekilde hareket etmeyi öğrenip Kandil’in güdümünden çıkarlar, kimsenin bir laf söyleyecek durumu olmaz. Ama bunun dışında yapılan işlere vatandaş cezayı keser. Yani CHP ne kadar gizli ittifak yapsa da vatandaşta karşılığını bulamayacak.

KADINLAR YÖNETECEK

∂ Daha önceki açıklamalarınızda kadın adayları heyecanlandıracak bir şey söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da siz de daha fazla kadın aday olmasını istiyor ve bekliyorsunuz. Bununla ilgili özel bir çalışmanız olacak mı?

Olacak. MKYK üyesi bir milletvekilimiz her toplantımıza kadınları temsilen katılıyor. Gençlik kollarından Konya Milletvekili bir kardeşimiz de toplantılara katılıyor. O arkadaşlarımızdan benim bir ricam oldu. İl ve ilçe başkanları ile konuşun, iyi adaylar varsa bir an önce bize bölgedeki kadın adayları bildirsinler. Bu adaylarla ilgili biz bir çalışma yapalım, eğer bizim prensiplerimize uyuyorlarsa kadın arkadaşımızı aday gösterelim. Şu an 8-10 olan kadın belediye başkanımız 50-100 olsun. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar hayatın her tarafında var. Belediyelerde bizim şikâyetçi olduğumuz konuların birçoğunun kadınlar yönetince ortadan kalkacağına inanıyorum.