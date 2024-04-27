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5. Olağanüstü Kurultay başladı! İyi Parti'nin yeni lideri belli oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
5. Olağanüstü Kurultay başladı! İyi Parti&#039;nin yeni lideri belli oluyor

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Genel başkanlık yarışının yapıldığı İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultayda, adaylar Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İyi'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İyi'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.

Seçim yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de beklenen gün geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığını açıkladığı kritik 5. Olağanüstü Kurultay başladı. 

Delegeler, ATO Congresium'daki kurultayın yapıldığı salonda yerini aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saat 11.50'de salona geldi.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan "İyilerin güneşi batmaz" sloganı ile Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Akşener'in fotoğrafı yansıtıldı.

ADAYLARIN SLOGANLARI

Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İyi'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İyi'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

İyi Parti'nin yeni lideri belli oluyor - 1. Resim

1007 DELEGE KAYIT YAPTIRDI

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği İyi Parti kurultayında 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Açılışın ardından Genel Başkan Akşener, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Katılımcılar, Akşener'i ayakta alkışladı.

KURULTAYA GİDEN SÜREÇ

Akşener, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları çerçevesinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım." diyerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

Bu süreçte, partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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