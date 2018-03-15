Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Gece yarısı aniden bacağınızın arkasına saplanan çılgınca ağrıyla uyanmışlığınız vardır mutlaka. Bu krampların genellikle belirgin bir sebebi olmadığını ancak ortaya çıkışını kolaylaştıran bazı faktörler bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “50 yaşın üstündeki kişilerin yüzde 40’ında ve gebeliğin son aylarında kramplar daha sık oluşuyor. Ayrıca kalsiyum veya magnezyum eksikliği, kolesterol düşürücü ve idrar söktürücü gibi ilaçlar, karaciğer sirozunda ve diyaliz tedavisi esnasında hızlı sıvı çekilmesi kramp gelişimine sebep olabilir” dedi.

Bacağın arka bölümündeki kaslara kramp girdiği anda bacağı uzatmak, kuvvetli bir şekilde germek ve beraberinde ayağı ters yönde kendine doğru çekmenin bir süre sonra rahatlamayı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Atasoyu “Ayrıca yürümeye çalışmak, ayağı sallamak veya 5 dakika süre ile kramp giren bölgeye cildi yakmayacak ısıda sıcak su tutmak faydalı olabilir” diye konuştu.

BU EGZERSİZİ YAPIN

Krampları önlemek için çoğu kez ilaçsız tedbirlerin yeterli olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Atasoyu “Bunların başında uyumadan önce yapılacak olan germe egzersizleri gelir. Mesela kişinin yüzü duvara dönükken, 60 cm uzakta durup, elleri duvara yaslamak. Topuklar yerde iken uzanabilecek en üst noktaya uzanıp 10-30 saniye kadar bu pozisyonda kalmak. Bu egzersizi günde en az iki defa tekrarlamak krampları azaltabilir” dedi.