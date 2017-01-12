Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısı için yeniden kadro planlaması yapan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’in verdiği raporla yönetim kurulu kadroyu daraltmak için düğmeye bastı.

OYNAMAYAN FUTBOLCU MUTSUZ OLUR

Takımda yeteri kadar şans bulamamalarına üzüldüğü için bu futbolcuların kiralanmasını isteyen Şenol Güneş’in, “Bundan sonraki maçlarda olağan dışı şeyler olmadıkça onbiri fazla değiştirmek istemiyorum. Oynamayan oyuncu mutlu olmaz. Bu nedenle hem onların mutluluğu hem de gelecek sezon için bu futbolcularımız başka kulüplerde oynatılmalı” dediği belirledi.

İŞTE O 4 FUTBOLCU

Güneş, Kerim Frei, Veli Kavlak, Rhodolfo, Aras Özbiliz'in başka takımlara gönderilmesini istedi.