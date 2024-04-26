Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor

Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Açık açık meydan okudu: "Eğer bana alerjisi olan varsa..."

Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Açık açık meydan okudu: "Eğer bana alerjisi olan varsa..."

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, yeni bir takım daha satın almak istediği günlerdir konuşuluyor, çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Ve nihayet Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takım belli oldu. İşte haberin detayları.

Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yeni bir takım satın almak istediği ve bu doğrultuda Avrupa'da arayışta olduğu biliniyordu. Rotasını Slovenya'ya çeviren Ilıcalı'nın NS Mura'yı satın alacağı öne sürülmüştü hatta son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti.

YENİ TAKIMINI BÖYLE DUYURDULAR

Nogo Mania adlı bir haber sitesi "Maribor tarihi bir hamle yapmak üzere, güzel zamanlar kapıda" başlığıyla Ilıcalı'nın, Maribor'u satın alacağını duyurdu. Haberin ardından Maribor kulübünden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız"

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİYDİ

Maribor, UEFA Konferans Ligi 3. öne eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmış, ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.