Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor

Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe&#039;nin rakibini satın alıyor

Spor Haberleri

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, yeni bir takım daha satın almak istediği günlerdir konuşuluyor, çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Ve nihayet Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takım belli oldu. İşte haberin detayları.

Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yeni bir takım satın almak istediği ve bu doğrultuda Avrupa'da arayışta olduğu biliniyordu. Rotasını Slovenya'ya çeviren Ilıcalı'nın NS Mura'yı satın alacağı öne sürülmüştü hatta son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti.

Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor - 1. Resim

YENİ TAKIMINI BÖYLE DUYURDULAR

Nogo Mania adlı bir haber sitesi "Maribor tarihi bir hamle yapmak üzere, güzel zamanlar kapıda" başlığıyla Ilıcalı'nın, Maribor'u satın alacağını duyurdu. Haberin ardından Maribor kulübünden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız"

Yeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİYDİ

Maribor, UEFA Konferans Ligi 3. öne eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmış, ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Ticaret Bakanlığı'ndan son uyarı! IBAN kiralamaya hapis geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştu: "İlk kez açıklıyorum Ali Koç..." Her şeyi tek tek açıkladı - SporTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştuErgin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız" - SporAtaman'a skandal İsrail tehdidi! Ortalık karıştıDerbide dümen Fred'in elinde! Kritik maçta sarı lacivertlilerin saha için lideri sambacı olacak - SporDerbide dümen Fred'in elinde!Uruguay Milli Takımı açıkladı: Fernando Muslera resmen emekli - SporUruguay Milli Takımı açıkladı: Fernando Muslera resmen emekliAncelotti sonunda beklenen o müjdeyi duyurdu: "Arda Güler her an oynayabilir" - SporAncelotti'den flaş Arda Güler açıklaması59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün: Tobias Andresen kazandı ve genel ferdi klasmandaki yerini korudu - SporAndresen yerini korudu
Sonraki Haber Yükleniyor...