Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Açık açık meydan okudu: "Eğer bana alerjisi olan varsa..."

Futbola yaptığı yatırımlar ve Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'dan olay olan Fenerbahçe sözleri. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanlığı için açık kapı bırakan Ilıcalı'nın bu sözleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanlığı için yeşil ışık yakmıştı. Ilıcalı "Her Fenerbahçeli başkanlık hayali kurar. Ali Koç, başkan olduğu sürece böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer 'Ben bırakıyorum' derse o günkü şartlarda bir teveccüh hissedersem taşın altına elimi sokabilirim. Bu görev, hayatıma ciddi bir yoğunluk getirecek ama çok ağır bir Fenerbahçeli olduğum için bunu düşünebilirim. Şu an için başkanımızı desteklemekten başka bir düşüncem yok" demişti.

"EĞER BANA ALERJİSİ OLAN VARSA..."

Önceki gün bir Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, hiçbir zaman diğer takım taraftarlarının kendisine kızacağına dair bir korkusunun olmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin yeri benim hayatımda çok önemli. Hayatımda en mutlu olduğum anlarımı sayıyorum içinde 3-4 tane Fenerbahçe ile ilgili şey var. Son dönemde gerilim var, 'aman başka diğer taraftarlar kızar' korkusu yaşayan biri olmadım. Bununla ilgili bana alerjisi olan biri varsa onlarda problem vardır"

"BÖYLE PARA KAZANMAYI İSTEMEM"

Sarı-lacivertli kulüp için yaptıklarının yanlış olmadığını vurgulayan Ilıcalı, "Ben 3 gece Fenerbahçe gecesi yaptım kanalımda. Benim yaptığım yanlış bir şey değil. Galatasaraylı Galatasaray'ı, Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi desteklesin. Bu tarz şeyler umurumda değil. Böyle fanatik insanların üzerinden para kazanmayı da istemem. Allah zaten bana nasip ediyor istediğim kadar kazanıyorum" ifadelerini kullandı.