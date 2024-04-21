İşte Acun Ilıcalı'nın yeni takımı! Hangi takımı satın alacağı ortaya çıktı

Düzenleyen: Songül Soysal 21 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Futbolda yatırımlarına devam eden ve son olarak Hull City ile Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir takım satın alacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Ilıcalı'nın yeni takımı.