İşte Acun Ilıcalı'nın yeni takımı! Hangi takımı satın alacağı ortaya çıktı
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Futbolda yatırımlarına devam eden ve son olarak Hull City ile Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir takım satın alacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Ilıcalı'nın yeni takımı.
Öncesinde Fortuna Sittard ardından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, 2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapmıştı. Ilıcalı, futbol yatırımlarına devam edecek.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Slovenya'dan yeni bir takım baktığını doğrulayan Ilıcalı hakkında Sloven basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Planet Nogomet adlı haber sitesinde yer alan habere göre Ilıcalı; Slovenya'dan NS Mura takımını satın almak istiyor. Hatta imza aşamasına gelindi bile.
Ilıcalı'nın daha önce Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.