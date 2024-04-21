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Fenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı! Tam 3 isim için veda vakti geldi çattı

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Fenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı! Tam 3 isim için veda vakti geldi çattı

Spor Haberleri

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Geçtiğimiz hafta Avrupa hayallerine veda eden Fenerbahçe'de artık tek hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bir yandan da gelecek sezon için yapılanmaya devam eden sarı-lacivertlilerde 3 ismin ayrılığı kesinleşti.

Tüm konsantrasyonunu zirve yarışına odaklayan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için yapılanma da devam ediyor. Bu doğrultuda 3 isimle yollar ayrılacak. 

Fenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı! Tam 3 isim için veda vakti geldi çattı - 1. Resim

Ryan Kent: Ara transfer döneminde Lazio'ya gitmeyi reddeden Kent sezon sonunda İngiltere'ye geri dönecek. Kent ile Championship'ten bazı takımlar ilgileniyor. Bu takımlardan biri de Hull City

Zajc: Yaz transfer döneminde adı Trabzonspor'la da anılan Zajc ile sezon başında sözleşme yenilenmişti. Ancak Sloven oyuncunun performansı eleştiri alıyor. Futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Oyuncuya kulüp bulunması istenirken bulunamadığı takdirde sözleşmesi feshedilecek.

Luan Peres: Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Peres'i, Palmeiras istiyor. 

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