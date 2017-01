Türkiye Gazetesi

Adanaspor karşısında alınan 2-2'lik şok skor, moralleri alt üst etti. Maçın ardından Dick Advocaat, takıma tek kelime etmeden soyunma odasından ayrıldı. Hollandalı hoca tepkisini bu şekilde dile getirirken, Aziz Yıldırım'ın da futbolcularla hiçbir iletişime girmediği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından takıma konuşma yapan isimler, kaptanlar Volkan Demirel ile Mehmet Topal oldu.

BAŞAKŞEHİR BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE

İki oyuncu, çok kötü bir futbol oynadıklarını söyleyerek konuşmaya başladı. Volkan ve Mehmet, "Bu şekilde şampiyon olmamız çok zor. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Başakşehir maçı artık bizim için hem son şans hem de final niteliğinde bir mücadele olacak. Kaderimiz bu maçla çizilecek. Eğer bu maçı kazanamazsak, bu kötü durumdan asla çıkamayız. Bir anlamda işimiz biter. Bir an önce kenetlenelim ve bu maçı kazanmak için sahaya çıktığımızda her şeyimizi ortaya koyalım" ifadelerini kullandı.

ADVOCAAT'IN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Deneyimli teknik adam, Adanaspor'un son Başakşehir maçında sergilediği performans sonrası futbolcularına, "Sakın rakibin puan tablosundaki durumuna bakıp onları küçümsemeyin. Adanaspor'un oyun kurmasına izin vermeyin. Sahada patron siz olun" uyarısında bulunmuştu. Advocaat, yardımcıları Cor Pot ile Mario Been'in rakiple ilgili analizlerini de öğrencileriyle paylaşmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı maçtan önce soyunma odasındaki son konuşmasında ise, "Rakip kim olursa olsun artık sizin tam konsantre bir şekilde 90 dakikayı tamamlamanızı istiyorum. Manchester United'a karşı nasıl oynadıysanız, Adana karşısında da aynı disiplini istiyorum" dediği öğrenildi. Ancak Hollandalı çalıştırıcının korktuğu başına geldi ve Adana karşısında çok kritik 2 puanlık kayıp yaşandı.