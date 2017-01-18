Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın eski yıldızı için Milan’la görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim sonuca ulaşamadı. Arjantinli futbolcu ile ilgili kulübün CEO’su Adriano Galliani’den net bir açıklama geldi. Galliani, ismi Çin kulüpleriyle de anılan Jose Sosa için, “Buradan ayrılmayacak. Teknik direktörü Montella ile görüştük ve kalmasına karar verdik” sözlerini kullandı. Sarı-lacivertliler Sosa’ya alternatif olarak Juventus’un Brezilyalısı Hernanes ile de görüşüyordu. Siyah-beyazlı kulüple anlaşan Fenerbahçe’nin, bugün sambacı ile masaya oturması bekleniyor.