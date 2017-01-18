Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Mehmet Ekici’nin transferini devre arasında bitirmek için sınırları zorlamakta kararlı. Ekici’yi kendileri teklif eden Trabzonspor’la Aatıf artı 500 bin avroyla başlayan pazarlık sürecinde 2 milyon avroya kadar çıkan sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibinin inadını kıramayınca farklı bir yol izleme kararı aldı. Sezon sonunda serbest kalarak bonservisini eline alacak Mehmet Ekici’nin bütün baskılara rağmen Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmeme ısrarından etkilenen sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun Alman avukatı Prof. Dr. Tobias Huep’u İstanbul’a davet ederek transfer sürecini masaya yatırdı.

Cenk Tosun örneği var

Spor hukuku konusunda uzman olan Huep, TFF’nin uygulaması gereği Mehmet Ekici ile görüşme ve imzanın sezon sonuna kadar yapılamamasının FIFA kurallarının dışında olduğunu söyledi. FIFA kurallarını esas alan Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici’ye imza attırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Mehmet Ekici’ye imza attırıp, Trabzonspor’u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edecek. Sezon sonuna kadar kulübünde kalması halinde bedavaya ayrılacak olan Mehmet Ekici’yi taraftar korkusundan satmak istemeyen Trabzonspor’un bu hamleye vereceği cevap bekleniyor. > M.Emin ULUÇ