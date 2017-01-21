Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yasin "Oyunun kontrolü bizdeydi. Kalemize çok gelemediler, bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik maç farklı olurdu. Kötü bir kayıp bizim için. Bunu telafi etmemiz lazım. Aslında çok kötü oynamadık ama skora yansıtamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız lazım" dedi.

Attığı golde topu elle önüne aldığı şeklindeki itirazlara ve hakem Cüneyt Çakır'ın pozisyonu kendisine sorması hakkında da konuşan Yasin "Rakip takımdaki arkadaşlar topun elime değdiğini söyledi ama top elime değil omzuma değdi. Benim içim rahattı. El olsaydı hakeme söylerdim, kendimden emindim. Cüneyt hoca (Çakır) sordu, ben de 'El yok' dedim" ifadesini kullandı.