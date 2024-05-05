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Süper Lig devinden Di Maria bombası! Arjantinli yıldızla görüşme yapılacak

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Süper Lig devinden Di Maria bombası! Arjantinli yıldızla görüşme yapılacak

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş’ın Benfica forması giyen Angel Di Maria ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gelecek sezon Benfica’da devam etmeyeceği konuşulan Angel Di Maria’nın Türkiye’den de teklif aldığı iddia edildi.

Portekiz ekibiyle sözleşme uzatması beklenmeyen 36 yaşındaki oyuncunun yeni bir serüvene hazır olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Angel Di Maria ve Mario Hermoso için devreye girdi.

Süper Lig devinden Di Maria bombası! Arjantinli yıldızla görüşme yapılacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ DI MARIA İLE İLGİLENİYOR

Siyah-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Angel Di Maria için resmi adımları atacağı konuşuluyor.

Bu sezon 46 resmi maça çıkan Arjantinli dünya yıldızı, 16 gol ve 15 asist katkısında bulundu.

Kariyerinde Real Madrid, PSG, Manchester United, Juventus ve Benfica gibi üst düzey takımların formasını giyen Di Maria'nın en az 3 sene daha futbol oynamak istediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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