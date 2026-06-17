Çin’de iki kız öğrenci, arkadaşlarını okulun çatısından atmaya çalışırken yakalandı. Bir öğretmenin zamanında müdahalesi, muhtemel faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Çin’de bir okulda meydana gelen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre iki kız öğrenci, okul arkadaşlarını çatıdaki korkulukların kenarına sürükleyerek aşağı atmaya çalıştı. Olayla ilgili görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğrenci demeye bin şahit! Arkadaşlarını okulun çatısından atmaya çalıştılar, o anlar kamerada

ÖĞRETMEN SON ANDA MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde, mağdur öğrencinin kendisini kurtarmak için direndiği, ancak diğer iki öğrencinin baskısını sürdürdüğü görüldü. Durumu fark eden bir öğretmen ise hızla olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Öğrencileri birbirinden ayıran öğretmen, tehlike altındaki öğrenciyi güvenli bölgeye alarak muhtemel bir trajediyi önledi.

Öğrenci demeye bin şahit! Arkadaşlarını okulun çatısından atmaya çalıştılar, o anlar kamerada

Yetkililer, öğrencinin ölmesi durumunda intihar süsü verileceği iddiası üzerinde dururken, trajedinin aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından kullanıcılar, okul güvenliğinin artırılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu. Yetkililerin soruşturması sürerken, olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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