Fırtına buz kesti! Ligi üçüncü bitirmek isteyen Trabzon, Karadeniz derbisinde Samsunspor’a yenildi

Gisdol’ün planı Abdullah Avcı’yı av yaptı. 90 dakika boyunca müthiş presiyle rakibini hataya zorlayan Samsunspor Taylan (pen.), Mouandilmadji ve Fernandez’in (k. k.) golleriyle kazandı. Bardhi’nin golü Trabzon’a teselli oldu

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’e uzun bir aranın ardından yükselen Samsunspor’un yıllar sonra sahasında Trabzonspor’u misafir ettiği Karadeniz derbisinde kazanan 3-1’lik skorla ev sahibi takım oldu. Samsunsporlu taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde oynanan karşılaşmada topu genellikle rakibine bırakan ve direkt bir oyunu tercih eden Markus Gisdol’ün takımı, 90 dakika boyunca rakibine yoğun presiyle âdeta nefes aldırmadı. Trabzonspor’un üretkenlik problemi dikkati çekti.

UĞURCAN'IN HATALARI

Karşılaşmada gol perdesi maçın 14. dakikasında açıldı. Holse’nin ortası sonrasında Taylan Trabzonspor’dan Umut’un müdahalesiyle yerde kalınca kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan takımını öne geçirdi: 1-0. 24’te kaleci Uğurcan’dan seken topu iyi takip eden Mouandilmadji kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci gole cevabı gecikmeyen Trabzonspor’da 32’de Bardhi’nin orta şut karşımı serbest vuruşu filelerle buluştu: 2-1.

AVCI GEÇ KALDI

Gol yağmuru gibi geçen ilk yarıda 35’te Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunu ön direkte ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderen Fernandez farkın yeniden ikiye çıkmasına sebep oldu: 3-1. İkinci yarı gol için yüklenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı 70’ten sonra Fountas, Enis ve Orsic’i de oyuna sürdü ancak maç boyunca yaptığı iyi savunma sayesinde kalesinde fazla pozisyon vermeyen Samsunspor, üç puanın sahibi oldu.

UĞURCAN GİSDOL'ÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol’e doğru yöneldi. İkili arasında itişme yaşandı. Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan’ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü. Bordo mavili oyuncu maçın ardından yayınladığı sosyal medya mesajından Gisdol’den özür diledi.

ABDULLAH AVCI: SAMSUNSPOR HAK ETTİ

Maçı analiz eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak çok düşük kaldık. Oyunu ciddiye almamız lazım” derken, “İkinci yarı topa sahip olduk ama bu yeterli değil. Doğru oyun yok, şık değil. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz oyuna ortak olamadık” sözlerini kullandı ve iki kulüp arasındaki gergin ortam için, “Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. İyileştirme gücü vardır. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir oyun!” hatırlatması yaptı. Trabzonspor’da Berat, Samsunspor’da Osman cezalı duruma düştü.

BARDHİ’DEN DOBRA ELEŞTİRİ

Trabzonspor’da üst üste iki toplamda altı gol atan Enis Bardhi, “Son üç maçtır istediğimiz gibi başlayamıyoruz. Hepimiz daha iyi olmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız” dedi..

UMUT GÜNEŞ: BASKILI BAŞLADILAR

Trabzonsporlu Umut Güneş, “Baskılı başlayacaklarını bilmemize rağmen oyuna biraz geç girdik. Bunun benzeri geçen hafta da oldu ama o zaman çok iyi dönmüştük. Moralli olmalıyız, hafta içi kupada maçımız var” açıklaması yaptı.

UĞURCAN’IN KALESİNE

İlk yarıda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın bulunduğu kaleye ev sahibi taraftarlar sık sık yabancı madde attı. Kırmızı beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da Uğurcan’ın moralini bozmaya çalıştı.

DRONGELEN ADIM ATTIRMADI

G.Antep maçında üç gol, bir asistle yıldızlaşan Trabzonspor’un forveti Paul Onuachu dün çok etkisizdi. Samsun’un stoperi Van Drongelen’in markajında kaybolan yıldız futbolcu Abdullah Avcı tarafından son bölümde oyundan alındı.