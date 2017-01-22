Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, Yeşilgiresun Belediyespor'un iyi bir takım olduğunun bilinciyle maça çıktıklarını dile getirdi.

İkinci çeyrekte basit hatalar yaptıklarını belirten Filipovski, "Çok ciddi duraksamalarla oynadık. İkinci devrede daha iyi oynadık ve topu daha iyi paylaştık. Güvenimiz açısından böyle bir galibiyet aldığımız için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Yeşilgiresun Belediyespor cephesi

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Aleksandar Trifunovic de Banvit'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Banvit'in hak ederek maçı kazandığını dile getiren Trifunovic, şunları kaydetti:

"Biz sadece ilk devre iyi oynayabildik. İkinci devre oynayamadık. Orada da fark açıldı. Fauller her şeyi belli ediyor. Dördüncü periyot sadece 3 faul yapmışız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Banvit'e en iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım istedikleri yere ulaşırlar."