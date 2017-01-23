Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabri "Galibiyet bizim için çok önemliydi. 3 puan için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım çok çalıştı, bu galibiyeti hak ettik. Hakemin penaltı verdiği pozisyonda topu dokunmuştum. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler verebiliyor. Hakemler bazen yanlış kararlar da verebiliyor. Bence penaltı değildi" ifadesini kullandı.