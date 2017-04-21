Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray derbisi öncesi takım içinde ekstra motivasyon için herhangi bir etkinliğe gerek olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, derbi maçlarda futbolculara yüklenecek aşırı konsantrasyonun ters tepebileceğini belirterek, "Bu maçta ihtiyacımız olan tek şey; sakinlik. Normal bir lig maçı gibi görüp hazırlıklarımızı bu şekilde yapacağız. Durumu bir sezon finali havasına çevirirsek, kayıp halinde sonrası için zararlı olabilir" dedi. Advocaat'ın bu ifadeleri sonrası futbolcular maç öncesinde klasikleşen derbi yemeği gibi organizasyonları yapmama kararı aldılar.

JOSEF: MİDEM BULANDI!

Porto-Benfica hentbol maçına, Porto taraftarının "Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı" tezahüratı damga vurmuştu. Bu duruma 2010- 12 sezonlarında Porto formasını giyen Fenerbahçeli Josef de Souza da tepki gösterdi: "Portolu bu taraftarlar midemi bulandırıyor. Bu yaptıkları utanç verici ve iğrenç bir şey. Onlarla özel bir bağım var ancak yaptıkları bu tezahüratla ilgili hissettiğim tek şey tiksinme oldu."