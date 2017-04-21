Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz The Telegraph Gazetesi'ne göre Manchester City, Leonardo Bonucci'yi Juventus'tan alabilmek için bugüne kadar futbolda bir savunma oyuncusuna ödenmiş en yüksek bonservis bedelinin üzerine çıkacak. Çity, geçen yaz da Bonucci ile ilgilenmiş, Athletic Bilbao'dan Aymeric Laporte'nin transferi gerçekleşmeyince artan bu ısrardan Juventus'un 50 milyon Pound talep etmesiyle vazgeçilmişti.

İtalyan futbolcunun bu yaz Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın ilk tercihi olacağını yazan The Telegraph, Chelsea ve Manchester United'ın da futbolcuyla ilgilenmesi ve Bonucci'nin Aralık ayında imzaladığı 2021'e kadar kontratı nedeniyle fiyatının düşmeyeceğini, hatta artacağını öne sürdü.

Telegraph, Manchester City'nin içinden çok güvenilir bir kaynağının "City Bonucci'yi istiyor. Savunmanın göbeğinde sorun yaşanıyor. Bu yaz öncelikle bunun çözülmesi gerek" sözlerine yer verdi. Gazete, Paris Saint Germain'in 2014'te David Luiz'i alabilmek için Chelsea'ye ödediği 50 milyon Pound'luk bonservis bedelinin aşılacağını ve Bonucci'nin dünyanın en yüksek bonservis bedelli savunma oyuncusu olarak City'e gideceğini iddia etti.