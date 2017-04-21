Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da hafta boyunca derbi havası yaşandı. Yönetim, oyuncular ve teknik ekip bütün olarak pazar günü TT Arena'da galibiyete odaklandı. Teknik direktör Igor Tudor, farklı bir motivasyon yöntemi uygulayarak oyuncuların üzerindeki stresi azaltmayı amaçladı.

Hırvat teknik adam, antrenman temposunu zaman zaman düşürerek, oyuncuların daha çok keyif alacağı şekilde çalışmalar yaptırdı. Taktik antrenmanlar dışında kalan sürede oyuncuları özgür bırakan Tudor, derbiye doğru rahatlamalarını istedi. Hırvat teknik adam, hafta başında planlanan antrenman programının dışına çıkarak bir çalışmayı da iptal etti. Tudor, oyuncuların aileleriyle vakit geçirmelerini istedi.

Galatasaraylı oyuncular, özellikle sabah antrenmanlarından önce Florya'da bir araya gelerek birlikte kahvaltı yaptı. Sezon başından beri pek uygulanmayan bu sistem, Florya'daki birlikteliği arttırmaya yönelik hayata geçirildi.

Başkan Dursun Özbek, hafta boyunca 3 kez Florya'yı ziyaret ederek oyunculara moral vermeye çalıştı. Sarı kırmızılı oyuncular özel prim istemediklerini başkana iletti. Ancak başkan Öözbek, derbiyi kazanmaları halinde mutlaka kendilerini mutlu edeceklerini vurguladı. Sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip ayrıca başkan Özbek ile birlikte mangal partisinde bir araya geldi.

Derbi hazırlıklarında ayrıca Florya'ya giriş çıkışlar konusunda da titiz davranıldı. Futbol takımının bulunduğu alana oyuncular ve teknik ekip dışında ziyaretçi kabul edilmedi.

Galatasaray, derbi hazırlıklarını yapacağı akşam antrenmani ile tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.