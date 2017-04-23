Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Didi Stadyumunda dün oynanan ve 3-3 berabere biten Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yaşananların ayrıntıları ortaya çıktı. Otobüse yönelen Medipol Başakşehir kafilesindeki Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasındaki bir grup taraftarın sevgi gösterileri ile karşılaştı.

"SEN NE BİÇİM ADAMSIN?" SÖZÜ KIZDIRDI

Önce bir kız çocukla fotoğraf çektiren Belözoğlu, yaşları 17-18 arasında değişen 3 taraftarla sohbet etmeye başladı. Sohbette sırasında genç taraftarlardan biri Emre'yi, maçtaki bir pozisyondan hakemi aldattığı gerekçesiyle eleştirdi, "Sen ne biçim adamsın?' dedi. Bunun üzerine çılgına dönen Emre tel örgülere tırmanmaya çalışarak taraftara ulaşmaya çalıştı.



FUTBOLCULAR OTOBÜSTEN İNİNCE ORTALIK KARIŞTI

Otobüsten inen takım arkadaşları da Emre'yi sakinleştirmek için çaba haracadı. Bu sırada Emre'yi görüntülemeye çalışan A Spor ekibi de, kafiledeki futbolcu ve çalışanların saldırısına uğradı. Gazetecilere saldırıyı, Medipol Başakşehir 'in tercümanı olan ve daha önce Çaykur Rizespor'da da görev yapan Barbaros Gözmeli'nin başlattığı tespit edildi.