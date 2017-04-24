Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray için de, Fenerbahçe için de bir derbiden çok daha fazlasıydı... İki haftadır iki taraf da sadece bu 90 dakikaya kilitlenmişti. Hakem Fırat Aydınus’un düdüğüyle Türkiye’de hayat durdu. Ev sahibi Galatasaray oyunun kontrolünü erkenden ele aldı. Oldukça hırslı olan sarı-kırmızılılar ilk tehlikeyi 22’de oluşturdu. Podolski ceza sahasından sert vurdu. Akabinde oluşan kornerde sonrası top Selçuk’un önünde kaldı. Galatasaray kaptanı kaleyi gördü ama top savunmadan döndü. 24’te sağ çaprazdan Yasin sert vurdu, Volkan çeldi. Dönen topu solda Sneijder tamamlamak istedi, Volkan bir kez daha gole izin vermedi. 27’de Selçuk ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ama top az farkla auta gitti. 34’te Lens soldan kullanılan serbest vuruşta topa doğrudan kaleye yolladı, Muslera hata yapmadı. Galatasaray ilk yarıda rakibine topla oynamada yüzde 71’e 29 üstünlük kursa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Arena’da şok

İkinci yarıya da Galatasaray etkili girdi. 49’da sağ çaprazdan kullanılan frikikte Selçuk çerçeveyi bulamadı. 53’te Bruma’nın sol çaprazdan etkili vuruşundan sonuç çıkmadı. Dakikalar ilerledikçe, sarı-kırmızılılar baskısını daha da artırdı. Sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Galatasaray 71’de gole çok yaklaştı. Sneijder’in ara pasında kale önünde bomboş kalan Rodrigues, Volkan’ı geçemedi. 74’te Sabri’nin şutunu Volkan son anda köşeye yatarak kurtardı. 75’ten sonra da oyunun şekli değişmedi. Galatasaray yüklendi, Fenerbahçe kontradan gol aradı. 86’da sarı-lacivertlilerin hızlı hücumunda Alper’in şutu Muslera’da kaldı. Son dakikalar nefes keserken sağdan Şener’in ortasında sahneye Josef çıktı ve kafa vuruşuyla Muslera’yı avladı, Arena’da soğuk duş yaşandı: 0-1.