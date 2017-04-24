Sezonun ikinci yarısında oynadığı futbol ve attığı gollerle Beşiktaş’ın en önemli isimlerinden birisi olan ancak Olympiakos ve Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle çok eleştirilen Aboubakar, attığı gollerle kendisini affettirdi. Cenk Tosun’un cezalı olması sebebiyle Adanaspor maçına ilk 11’de başlayan yıldız golcü, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yüzünü kara çıkartmadı. Bir önceki karşılaşmada Trabzonspor ağlarını boş geçmeyen Vincent Aboubakar, Adanaspor maçında da takımının ilk golünü atan isim oldu. 11. dakikada Tolgay Arslan’ın 2 kişiyi geçerek verdiği klas pası harcamayan Aboubakar, yaptığı vuruşla kaleci Itandje’a şans tanımadı. Yıldız oyuncu 82. dakikada yerini alkışlarla Necip’e bıraktı.
Cenk yoksa Aboubakar var
24.04.2017 - 22:13 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla hedef adam haline gelen Vincent Aboubakar, son 2 maçta attığı gollerle kendisini affettirdi. Cenk Tosun’un cezalı olduğu Adanaspor maçında ilk 11’de forma giyen yıldız oyuncu, takımının ilk golünü attı.
Etiketler : aboubakar,beşiktaş,cenk tosun,adanaspor,
467555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467555.aspx
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 5 - 1 Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25