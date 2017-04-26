Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası taraftar ve camia içinden gelen tüm baskılara karşın istifaya yanaşmayan Başkan Dursun Özbek, Mircea Lucescu'ya sarılırken muhalif grup ise "başkan" arayışlarında.

ABDURRAHİM ALBAYRAK BAŞKANLIĞA ADAY

Bugüne kadar yönetime büyük eleştiriler getirmelerine karşın muhaliflerin güçlü bir isim altında toplanamaması tepki çekerken ilk adım Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

Pazar gecesi derbiyi; Ali Dürüst, Faruk Süren, Fatih Altaylı ile beraber izleyen Albayrak, 1-0'lık mağlubiyetin ardından, "Bu iş böyle gitmez. Ben adayım. Destekleyin. Kongre çağrısı yapalım" çıkışı yaptı.

Galatasaray Lisesi mezunu olmamasına karşın camianın sevilen ismi ve Özbek'in kefaletlerini üstlenmeye hazır olması Abdurrahim Albayrak'ı ön plana çıkarırken şimdi gözler camianın önde gelen isimlerine çevrildi.

Albayrak'ın yol arkadaşı Ali Dürüst'ün de tam desteğini aldığı ve Başkan Dursun Özbek'in olağanüstü seçim kararı alması halinde adaylığını koymaya hazır olduğu bildirildi.

(Fotomaç)