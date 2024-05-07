Meşaleler yandı! Fenerbahçe’nin iki puan kaybıyla Galatasaray’da bayram yaşandı

Sarı kırmızılı kulüpten bir kere daha, “Mayıslar bizimdir” mesajı paylaşıldı. Galatasaray hafta sonu Karagümrük’ü yener, Fenerbahçe de Kayseri’ye takılırsa derbiye şampiyon olarak çıkacak.

Konya-F.Bahçe maçında hakemin bitiş düdüğü sonrası Galatasaray’da bayram coşkusu yaşandı. Tarihî rakibine bitime üç maç kala altı puan fark atan sarı kırmızılı camiada 24. şampiyonluk meşalesi şimdiden yakıldı. Kulübün sosyal medya hesabından, “Konsantrasyon ve Hedef 24” paylaşımı yapılırken, yayınlanan videoda “Mayıslar Bizimdir” sloganına vurgu yapıldı. Sosyal medyada Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkılacağı iddiaları birbirini takip etti.

İCARDİ: RAHAT UYUYUN

Dzeko’nun Konya önünde de suskun kalmasıyla gol krallığına artık çok yaklaşan Mauro İcardi de kutlamalara katıldı. Boşnak rakibine üç gol (23/20) fark yapan Tangocu maç biter bitmez son haftalarda yaptığı gibi bir kere daha sosyal medya paylaşımda, “uyku” sevincini kullandı ve taraftarına “rahat uyuyun” demiş oldu. Sarı kırmızılı takım pazar günü Karagümrük’ü yener, F.Bahçe de Kayserispor’a puan kaptırırsa resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

FASLI ŞAHANE ZİYECH

Galatasaray’ın sezon içinde çok eleştiri alan Faslı yıldızı Hâkim Ziyech son düzlükte takımını sırtladı götürüyor. İlk 15 maçlık periyotta dört gol atıp, iki de asist yapan futbolcu, Afrika Uluslar Kupası dönüşü sakatlığını atlattıktan sonra son altı maçta dört gol, iki asistle takımda öne çıkan oyuncu oldu. Chelsea ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan ancak 15 maç oynama şartını yerine getirdiği için bedelsiz satın alma opsiyonuyla birlikte bonservisi sarı kırmızılı takıma geçen Hâkim Ziyech, yükselen performansıyla Arap kulüplerinin yeniden ilgisini çekmiş durumda. Fakat Okan Buruk, “Ziyech önümüzdeki sezon da bizimle birlikte olacak” diyerek şimdiden kapıları kapadı.