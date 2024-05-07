Fener'e hüzün Cimbom'a düğün! Sarı lacivertliler deplasmanda Konyaspor’la yenişemedi, yıkıldı

İsmail Kartal’ın takımı özellikle Dzeko ile net fırsatları bir bir harcayınca sahadan boynu bükük ayrıldı. Tarihî rakibine ligin bitmesine üç maç kala altı puan fark yapan Galatasaray 24. şampiyonluğuna koşuyor.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Tarihinin en uzun şampiyon olamama serisini sonlandırmak için bu sezon çok iddialı bir takım kuran ve sezonu tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, 7 puan geride başladığı Konya deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve ligin bitimine üç hafta kala lider Galatasaray’ın altı puan gerisine düşerek kalan haftalarda şampiyonluk şansını çok zora soktu. Sarı lacivertliler sakatlıklar sebebiyle zorlandığı maçta baskı kursa da golü bulamadı.

KAÇAN FIRSATLAR

Maça oldukça atak ve topa hâkim bir şekilde başlayan İsmail Kartal’ın öğrencileri 21. dakikada gole yaklaşsa da Tadic’in ceza alanından yakın köşeye vurduğu şut az farkla dışarı çıktı. 44’te soldan ceza sahasına sokulan Ferdi’nin şutunda kaleci Slowik gole izin vermeyince zaman zaman gergin geçen ilk 45 dakika golsüz sona erdi. İkinci yarıda Batshuayi’nin de oyuna girmesiyle daha çok kenar ortalarına dönen Fenerbahçe, gol için oldukça net fırsatlar yakaladı.

SLOWİK PANTERLEŞTİ

50’de Tadic’in soldan ortasında Dzeko’nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Osayi Samuel ve İrfan Can’ın sakatlıkları sebebiyle oyuna devam edememesi üzerine iki zorunlu değişiklik yapan Fenerbahçe, 63 ve 64’te Dzeko ile iki kez daha gole çok yaklaşsa da günün başarılı ismi Slowik kalesini gole kapadı. Konyaspor duraklamalarda Ndao ile golü bulsa da bu gol VAR kontrolü sonrasında iptal olunca mücadele 0-0 sona erdi.

BONUCCİ KAPI TEKMELEDİ

F.Bahçe’nin stoperi Leonardo Bonucci dünkü Konyaspor kadrosuna alınmadı. İtalyan oyuncunun bu haberi aldığında çok sinirlendiği ve tesislerde kapıları tekmelediği iddia edildi. Birçok yabancı oyuncuyla da İsmail Kartal’ın bağlarının koptuğu dile getirildi.

MAÇA DEVAM EDEMEDİLER

Maçın ikinci yarısında sakatlanan Osayi-Samuel maça devam edemedi. F.Bahçe’nin sağ beki tedavisi yapılmasına rağmen yere basmakta zorlanınca yerine Mert Müldür’e bırakmak zorunda kaldı. Ardından İrfan Can da sakatlanınca oyundan çıktı.

TARAFTAR YIKIMI YAŞADI

Fenerbahçeli taraftarları Kalyon Stadı’ndaki maça misafir tribünü biletleri bin TL olarak açıklanmasına rağmen büyük ilgi gösterdi ve takımı yalnız bırakmadı. Sarı lacivertliler kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldursa da 90 dakika sonrası stattan yıkılmış ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ MAÇI OLDU

F.Bahçe, 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı. Ligde 89 golle, en golcü takım olan sarı lacivertliler 3. defa rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı. Çok sayıda net fırsat harcayan İsmail Kartal’ın ekibinin ağları bulamaması yarışta şansını iyice azalttı.