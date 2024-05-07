İsmail Kartal: Bu sonucu hiç beklemiyorduk, sorumluluk benimdir

F.Bahçe’nin hocası, “Çok üzgünüm fakat matematiksel olarak şansımız sürüyor. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir” dedi

Maçın ardından çok üzgün görünen F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Karşılaşmaya çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik” derken, “Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir” sözlerini kullandı.

DEPLASMAN YIKTI

Hoca, “Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız” dedi ve soru almadan basın toplantısından moralsiz şekilde ayrıldı. Bu arada F.Bahçe Süper Lig’de sezon boyunca G.Saray’la başa baş götürdüğü yarışta son iki deplasman maçında tökezledi. Sivas’ta rakibiyle 2-2 berabere kalan takım dün de bir puanla yetindi ve büyük bir sürpriz olmazsa şampiyonluk gitti.