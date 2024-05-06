İsmail Kartal'a tepki gösteren Serhat Akın'dan olay itiraflar: "Bonucci, kapıları tekmeliyor, korktular ya"

Serhat Akın, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak olay iddialarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a eleştirilerde bulunan Serhat Akın, gündem olacak ifadeler dile getirdi.

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Akın, “Hoca ile problemler var, dedim diye hain ilan edildim, “Bonucci, kapıları tekmeliyor” dedim, hain ilan edildim, “Dışarıdan kadroya müdahale ediliyor” dedimi hain ilan edildim. Ben hainsem, bu takımı bu hale getirenler hain değilse ve devam ediyorsa yaşadıklarımız mübah" ifadelerini kullandı.

SERHAT AKIN: KORKTULAR YA

Dün hece uyuyamadığını belirten Serhat Akın, "Ya bu hoca futbolculara, “Galatasaray maçını seyretmeyin, moraliniz bozulmasın” diyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Süper Kupa’ya da yenileceğini bildiği için çıkmadı. Korktular ya o maçtan…” dedi.