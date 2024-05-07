Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı sert çıktı: Lig de bitmedi, hedef de!

Tecrübeli teknik adam oyuncularına “Kötü oynuyoruz, kafamız sahada değil. Bizim lig üçüncülüğü ve kupa şampiyonluğu hedeflerimiz var” dedi.

Karadeniz derbisinde Samsun’da 3-1’lik sonuçla beklemediği bir mağlubiyet alan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, sıkıyönetim ilan etti. 4-2 kazandıkları Gaziantep maçında da ilk iki golü yiyen taraf olduklarını hatırlatan Avcı, oyuncularına sert ikazlarda bulundu. Takım olarak sahaya konsantre olamadıklarından yakınan Avcı “Kötü oynuyoruz, kafamız sahada değil. Biriniz söyleyin, lig mi bitti, kupayı mı aldık, ne oldu?” çıkışında bulundu.

GALİBİYET İSTİYORUM

Bir ön önce toparlanmaları gerektiğini anlatan Abdullah Hoca “Bizi bekleyen bir kupa ve üçüncülük hedefimiz var. Kalan bütün maçlarda tam konsantrasyon istiyorum. Trabzonspor’a yakışır bir mücadele ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı. Bordo mavili takım kupa yarı finalinin ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Karagümrük’ü 3-2 mağlup etmişti. Rövanş maçında çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Avcı “Tur yetmez galibiyet istiyorum” dedi.

TAKIM DEĞİŞECEK

Abdullah Avcı, kupa maçında on birde değişikliklere gidecek. Tecrübeli teknik adamın Trezeguet’nin yerine Orsic’e, Pepe’nin yerine de Visca’ya on birde görev vermesi bekleniyor.