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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trabzonsporlu Nicolas Pepe halı sahada baklavasına maç yaptı

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Spor Haberleri

Trabzonspor'un sezon başında Arsenal'dan kadrosun kattığı 28 yaşında Fransız sağ kanat Nicolas Pepe, halı sahada görüntülendi. Pepe, halı sahada adeta şov yaptı.

Süper Lig'de üçüncülük yolunda büyük bir avantaj sahibi olan Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, katıldığı etkinlikle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trabzonsporlu Nicolas Pepe halı sahada baklavasına maç yaptı - 1. Resim

Karadeniz ekibine sezon başında Arsenal'dan bedelsiz olarak katılan Pepe, halı saha maçında oynarken görüntülendi. Halı sahada şov yaptığı görüntüler çok konuşulan Pepe'nin, baklavasına oynadığı belirtildi. 

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trabzonsporlu Nicolas Pepe halı sahada baklavasına maç yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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