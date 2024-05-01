Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trabzonsporlu Nicolas Pepe halı sahada baklavasına maç yaptı

Trabzonspor'un sezon başında Arsenal'dan kadrosun kattığı 28 yaşında Fransız sağ kanat Nicolas Pepe, halı sahada görüntülendi. Pepe, halı sahada adeta şov yaptı.

Süper Lig'de üçüncülük yolunda büyük bir avantaj sahibi olan Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, katıldığı etkinlikle sosyal medyada gündem oldu.

Karadeniz ekibine sezon başında Arsenal'dan bedelsiz olarak katılan Pepe, halı saha maçında oynarken görüntülendi. Halı sahada şov yaptığı görüntüler çok konuşulan Pepe'nin, baklavasına oynadığı belirtildi.