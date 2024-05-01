Süper Lig'e adım atar atmaz ilk bombasını patlattı! Göztepe'den Trabzonspor'a transfer çalımı

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'den flaş hamle... İzmir ekibi, Danimarkalı sahiplerinin avantajıyla Süper Lig sezonu için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ilk hedef Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu.

Gelecek sezon Süper Lig'de yarışmayı garantileyen Göztepe flaş bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Bu hamle Trabzonspor camiasını üzecek türden.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Göztepe; şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton’da olan Onuachu için kolları sıvadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözdelerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncunun yoluna Süper Lig'de devam etmek istediği biliniyo9r.