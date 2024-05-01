Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'e adım atar atmaz ilk bombasını patlattı! Göztepe'den Trabzonspor'a transfer çalımı

Süper Lig'e adım atar atmaz ilk bombasını patlattı! Göztepe'den Trabzonspor'a transfer çalımı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;e adım atar atmaz ilk bombasını patlattı! Göztepe&#039;den Trabzonspor&#039;a transfer çalımı

Spor Haberleri

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'den flaş hamle... İzmir ekibi, Danimarkalı sahiplerinin avantajıyla Süper Lig sezonu için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ilk hedef Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu.

Gelecek sezon Süper Lig'de yarışmayı garantileyen Göztepe flaş bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Bu hamle Trabzonspor camiasını üzecek türden. 

Süper Lig'e adım atar atmaz ilk bombasını patlattı! Göztepe'den Trabzonspor'a transfer çalımı - 1. Resim

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Göztepe; şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton’da olan Onuachu için kolları sıvadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözdelerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncunun yoluna Süper Lig'de devam etmek istediği biliniyo9r. 

Düzenleyen:  - Spor
Dolarda 7 ay sonra bir ilk! Nisanda TL kazandırdı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'den flaş açıklama: 18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız - SporTFF'den flaş 'seçim' açıklamasıErman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz kavgasının perde arkasını anlattı! Yandaş yalanlamıştı ama... - SporToroğlu gerçekleri tek tek anlattıŞike iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Nazilli Başkan'ından flaş açıklama! Galatasaray... - SporBaşkan'dan ilk açıklama "Galatasaray..."Okan Buruk ile Zaha arasında neler yaşandı? Zaha forma istedi, Buruk resti çekti - SporAralarında neler yaşandı? Zaha forma istedi Buruk...70 milyon Euro'ya Real Madrid'e veda! Arda Güler'in geleceği şimdiden belli oldu - SporArda'nın geleceği şimdiden belli olduMehmet Büyükekşi'ye açıkça soruldu: TFF Başkanlığı'na yeniden aday olacak mısınız? - SporTFF Başkanı Büyükekşi yeniden aday olacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...