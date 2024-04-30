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Onuachu’dan kulübü Southampton’a net mesaj: Trabzon'da kalıyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Onuachu’dan kulübü Southampton’a net mesaj: Trabzon&#039;da kalıyorum

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep maçında üç gol atıp bir de asist yapan Nijeryalı forvet yönetime de “Beni alın” mesajı verdi. 10 milyon avroyu gözden çıkaran bordo mavililer, İngiliz ekibiyle yeniden sıkı bir pazarlığa girecek

Trabzonspor forvet konusunda hem şanslı hem şanssız! Şansı sezonu kurtarmak adına alınan isimlerin tutması ve yüksek performans sergilemesi. Şanssızlığı ise gelenlerin kiralık olmaları ve bonservisiyle alınan golcülerin ise kaybolması (Umut Bozok). Kiralık gelip ağızda forvet tadı bırakanlara örnek mi? Alexander Sörloth, Paul Onuachu… Öznemiz; Paul Onuachu. Bir sezonluğuna Southampton’dan kiralanan Nijeryalı oyuncu zaman zaman sakatlık yaşasa ve Afrika Kupası’na gitse de süre aldığı zaman diliminde yüksek performans sergiledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasından bu yana oyuncuyla ilgili raporunu yönetime erkenden verdi: Bonservisiyle alınmalı veya takımda tutulmalı.

FARK 2 MİLYON AVRO...

İşte o Paul Onuachu, sakatlıktan dönmesinin ardından takımın muhteşem bir geri dönüşe imza attığı 4-2’lik Gaziantep FK maçında üç gol ve bir asist ile yıldızlaştı. Attığı gollerle keyif veren Nijeryalı isim bir asist de yönetime yaptı. Sözleşmesinin biteceği sorulan Onuachu, Trabzon’da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek âdeta “Bonservisimi alın” dedi. Ertuğrul Doğan yönetiminin de bu konuda ciddi bir pazarlığı söz konusu. Southampton’ın beklentisi en az 12 milyon avro. Trabzonspor’un önerisi ise bonuslarla birlikte 10 milyon avro. Orta yol bulunmaya çalışılıyor ki, son olarak oyuncunun bordo mavili kulüp lehine rengini belli etmesi pazarlıklarda eli güçlendirecek türden.

Southampton  ile 2026’ya  kadar  mukavelesi  bulunan  Paul Onuachu,  bordo mavili  forma altında  18 maçta  12 gol ve  4 asistlik bir  performans  sergiledi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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